Трамп рассказал о мерах против РФ на случай медленного урегулирования украинского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп в среду сообщил, что располагает планами проведения «второй и третьей фазы» мер в отношении России, если будет сочтен недостаточным прогресс в урегулировании ситуации на Украине. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.
«Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазу, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу», — ответил Трамп журналисту. Трансляция его выступления велась в соцсети X на странице Белого дома.
Президент США сказал, что ранее введенные им меры против Индии нанесли ущерб российской экономике на сотни миллиардов долларов. Кроме того, американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты заявили о готовности предпринять ответные действия, если сочтут недостаточными усилия России по разрешению конфликта на Украине. При этом каких-то конкретных мер глава Белого дома не назвал.
«Каким бы ни было его решение (речь про президента РФ Владимира Путина — прим. URA.RU), мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет», — сообщил Трамп.
Ранее в ходе этой же пресс-конференции президент США пообещал провести телефонные переговоры с Путиным. Темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта. В свою очередь на пресс-конференции в Пекине глава российского государства похвалил администрацию Трампа за усилия по урегулированию конфликта и отметил, что в этом вопрос просматривается «свет в конце тоннеля». В то же время он отметил, что если решить вопрос мирно не удастся, Россия готова продолжить достижение своих целей вооруженным путем.
