В ЯНАО на спортивном объекте нашли труп

В Новом Уренгое на спортплощадке обнаружен труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причину смерти мужчины установит экспертиза
Причину смерти мужчины установит экспертиза Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти. По результатам судмедэкспертизы будет установлена причина смерти», — рассказали агентству в пресс-службе окружного МВД.

По сообщению telegram-канала «Новый Уренгой», умерший мужчина готовился к хирургической операции. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти. По результатам судмедэкспертизы будет установлена причина смерти», — рассказали агентству в пресс-службе окружного МВД. По сообщению telegram-канала «Новый Уренгой», умерший мужчина готовился к хирургической операции. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...