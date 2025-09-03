В ЯНАО на спортивном объекте нашли труп

Причину смерти мужчины установит экспертиза
В Новом Уренгое (ЯНАО) на территории спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти. По результатам судмедэкспертизы будет установлена причина смерти», — рассказали агентству в пресс-службе окружного МВД.
По сообщению telegram-канала «Новый Уренгой», умерший мужчина готовился к хирургической операции. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
