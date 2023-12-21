Sohu: Россия готовится к завершающему этапу спецоперации

22 декабря 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что российская армия добьет киевский режим Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовится к завершающему этапу спецоперации на Украине и результаты этих решений будут известны в конце декабря. Об этом пишет китайское издание Sohu. «В каком-то смысле Белый дом сам заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит. Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится, после того как Украине придет последний пакет помощи. Тогда российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации», — говорится в статье . Авторы материала отмечают, что администрация президента США Джо Байдена все еще хочет продолжать использовать Украину для борьбы с Россией, но Конгресс не дает денег. Рейтинг одобрения Байдена между тем продолжает снижаться и ему становится не до Киева. Без поддержки США Украина долго не выстоит, считают китайские эксперты. ВСУ за полгода потеряли свыше 160 тысяч человек на всех направлениях фронтовых участков. Кроме того, за это время Киев лишился более трех тысяч бронированных машин, 766 танков, а также 121 самолета и 23 вертолетов.

Россия готовится к завершающему этапу спецоперации на Украине и результаты этих решений будут известны в конце декабря. Об этом пишет китайское издание Sohu. «В каком-то смысле Белый дом сам заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит. Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится, после того как Украине придет последний пакет помощи. Тогда российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации», — говорится в статье. Авторы материала отмечают, что администрация президента США Джо Байдена все еще хочет продолжать использовать Украину для борьбы с Россией, но Конгресс не дает денег. Рейтинг одобрения Байдена между тем продолжает снижаться и ему становится не до Киева. Без поддержки США Украина долго не выстоит, считают китайские эксперты. ВСУ за полгода потеряли свыше 160 тысяч человек на всех направлениях фронтовых участков. Кроме того, за это время Киев лишился более трех тысяч бронированных машин, 766 танков, а также 121 самолета и 23 вертолетов.