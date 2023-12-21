ВСУ за полгода потеряли 160 тысяч человек: главное о СВО за 21 декабря

Герасимов: потери ВСУ за полгода составили 160 тысяч человек

21 декабря 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

ВСУ за полгода потеряли 160 человек, подчеркнул Валерий Герасимов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода потеряли на фронте около 160 тысяч человек. Такие цифры озвучил начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 декабря. ВСУ за полгода потеряли свыше 160 человек на всех направлениях фронтовых участков. Кроме того, за это время Киев лишился более 3 тысяч бронированных машин, 766 танков, а также 121 самолета и 23 вертолетов, подчеркнул Валерий Герасимов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода потеряли на фронте около 160 тысяч человек. Такие цифры озвучил начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 декабря.