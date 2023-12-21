21 декабря 2023

В ЯНАО с опозданием на неделю открыли зимнюю автодорогу

В ЯНАО зимник от Аксарки до Белоярска открыли 22 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зима, север, зимняя дорога, ледовая переправа
В Приуральском районе открыли зимник Аксарка — Белоярск Фото:

В ЯНАО 22 декабря открыли зимнюю автодорогу на Белоярск. Ее планировали открыть еще 15 декабря, но погодные условия внесли коррективы, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«Зимник на Белоярск открыт, его протяженность — 46 километров. Также возобновлены пассажирские перевозки по маршруту «Аксарка-Белоярск-Щучье и обратно», — сообщил Иван Сакал в личном telegram-канале.

Движение по зимней автодороге разрешено автомобилям до пяти тонн. В прямом эфире от 7 декабря Сакал называл примерной датой открытия 15 декабря, но предупреждал, что все зависит от погодных условий.

Ранее, было разрешено движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Из-за метели движение по автодороге было временно прекращено в день открытия — 18 декабря.

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В ЯНАО 22 декабря открыли зимнюю автодорогу на Белоярск. Ее планировали открыть еще 15 декабря, но погодные условия внесли коррективы, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Зимник на Белоярск открыт, его протяженность — 46 километров. Также возобновлены пассажирские перевозки по маршруту «Аксарка-Белоярск-Щучье и обратно», — сообщил Иван Сакал в личном telegram-канале. Движение по зимней автодороге разрешено автомобилям до пяти тонн. В прямом эфире от 7 декабря Сакал называл примерной датой открытия 15 декабря, но предупреждал, что все зависит от погодных условий. Ранее, было разрешено движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Из-за метели движение по автодороге было временно прекращено в день открытия — 18 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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