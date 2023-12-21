21 декабря 2023

По факту гибели Деда Мороза в Челябинске прокуратура организовала поверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, пустой город
Дед Мороз выпал с 24 этажа дома № 7Г по улице Лесопарковой в Челябинске (на фото справа) Фото:

Прокуратура организовала проверку по факту падения мужчины в костюме Деда Мороза с 24 этажа в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

«В вечернее время 21 декабря во дворе дома по улице Лесопарковой в Челябинске обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24 этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника». — сообщили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по региону.

Услугу оригинального поздравления с Новым годом, когда мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, в Челябинской области можно найти на сайтах объявлений. В объявлениях говорится о визите Дедушки Мороза к вам в гости прямо через окно, вашего дома вне зависимости от этажа. От клиента требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании.

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Прокуратура организовала проверку по факту падения мужчины в костюме Деда Мороза с 24 этажа в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. «В вечернее время 21 декабря во дворе дома по улице Лесопарковой в Челябинске обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24 этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника». — сообщили в пресс-службе ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по региону. Услугу оригинального поздравления с Новым годом, когда мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, в Челябинской области можно найти на сайтах объявлений. В объявлениях говорится о визите Дедушки Мороза к вам в гости прямо через окно, вашего дома вне зависимости от этажа. От клиента требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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