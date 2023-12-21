По факту гибели Деда Мороза в Челябинске прокуратура организовала поверку

22 декабря 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Дед Мороз выпал с 24 этажа дома № 7Г по улице Лесопарковой в Челябинске (на фото справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура организовала проверку по факту падения мужчины в костюме Деда Мороза с 24 этажа в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. «В вечернее время 21 декабря во дворе дома по улице Лесопарковой в Челябинске обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24 этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника». — сообщили в пресс-службе ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по региону. Услугу оригинального поздравления с Новым годом, когда мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, в Челябинской области можно найти на сайтах объявлений. В объявлениях говорится о визите Дедушки Мороза к вам в гости прямо через окно, вашего дома вне зависимости от этажа. От клиента требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании.

Прокуратура организовала проверку по факту падения мужчины в костюме Деда Мороза с 24 этажа в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. «В вечернее время 21 декабря во дворе дома по улице Лесопарковой в Челябинске обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона дома, расположенного на 24 этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера. Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника». — сообщили в пресс-службе ведомства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по региону. Услугу оригинального поздравления с Новым годом, когда мужчины переодеваются в костюм Деда Мороза и влезают в окна к заказчикам, в Челябинской области можно найти на сайтах объявлений. В объявлениях говорится о визите Дедушки Мороза к вам в гости прямо через окно, вашего дома вне зависимости от этажа. От клиента требуется лишь получить доступ на крышу от управляющей компании.