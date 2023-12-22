Forbes узнал о поручениях Путина по итогам встречи с бизнесом

Forbes: в России планируют ввести дифференцированную ставку налога на прибыль

Дифференцированная ставка налога на прибыль будет зависеть от инвестиционной активности компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с бизнесом 15 ноября стала возможность введения дифференцированной ставки налога на прибыль. Она будет зависеть от преференциальных режимов и инвестиционных активностей компании. Об этом сообщает Forbes.

«Одним из поручений президента Владимира Путина <…> стало рассмотрение возможности введения дифференцированной ставки налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности компаний», — пишет издание со ссылкой на соответствующие документы. Уточняется, что при этом будут учитываться наличие преференциальных режимов и действующих льгот.

Как отметил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, крупный бизнес не против, если ставка налога на прибыль увеличится. Но при условии, что это будет происходить в обмен на новые инвестиционные вычеты. А также на расширение тех, что уже существуют.

Среди других поручений Путина фигурируют ограничение раскрытия информации об «экономически значимых организациях», которые созданы на основе иностранных холдингов. Также будут рассмотрены возможности продления господдержки проектов, где участвуют лица из заграницы, и возможность отказа от регулярного введения и продления временных мер повышения фискальной нагрузки. В частности, тут фигурируют вывозные таможенные пошлины.