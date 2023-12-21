21 декабря 2023

«Пермские термы» засудили на миллионы рублей

С «Пермских терм» через суд взыскали 2,7 млн рублей долга за отделочные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме Фото:

Пермская фирма ООО «Статус-М», специализирующаяся на отделочных работах, отсудила более 2,7 млн рублей у ООО «Пермские термы». Речь о долге по заключенному между обеими компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в размере 2,6 млн рублей. Остальное пришлось взыскивать через суд.

«Арбитражный суд решил — исковые требования подрядной организации удовлетворить. Взыскать с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ 2,27 млн рублей задолженности за выполненные в 2023 году в термальном комплексе отделочные работы. Также взыскать в пользу истца неустойку на сумму 434 тысячи рублей. Расчет неустойки судом арифметически проверен, признан верным», — сообщается в судебной картотеке. Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в апелляции.

Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Термы представляют собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на тысячу посещений в день. В комплексе обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами бизнеса являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериковы, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края.

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Пермская фирма ООО «Статус-М», специализирующаяся на отделочных работах, отсудила более 2,7 млн рублей у ООО «Пермские термы». Речь о долге по заключенному между обеими компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в размере 2,6 млн рублей. Остальное пришлось взыскивать через суд. «Арбитражный суд решил — исковые требования подрядной организации удовлетворить. Взыскать с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ 2,27 млн рублей задолженности за выполненные в 2023 году в термальном комплексе отделочные работы. Также взыскать в пользу истца неустойку на сумму 434 тысячи рублей. Расчет неустойки судом арифметически проверен, признан верным», — сообщается в судебной картотеке. Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в апелляции. Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Термы представляют собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на тысячу посещений в день. В комплексе обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами бизнеса являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериковы, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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