В ЯНАО предприниматель не выплатил зарплату и получил уголовное дело

22 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе ЯНАО на предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО индивидуальный предприниматель не рассчитался с разнорабочим и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявитель в течение двух месяцев осуществлял трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом работодатель трудовые отношения с ним не оформил, заработную плату в размере 150 тысяч рублей не выплатил, окончательный расчет не произвел, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время бизнесмен частично погасил задолженность, дальнейшие выплаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, суд обязал должника выплатить рабочему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

В Пуровском районе ЯНАО индивидуальный предприниматель не рассчитался с разнорабочим и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявитель в течение двух месяцев осуществлял трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом работодатель трудовые отношения с ним не оформил, заработную плату в размере 150 тысяч рублей не выплатил, окончательный расчет не произвел, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время бизнесмен частично погасил задолженность, дальнейшие выплаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, суд обязал должника выплатить рабочему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.