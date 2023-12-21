21 декабря 2023

В ЯНАО предприниматель не выплатил зарплату и получил уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе ЯНАО на предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты Фото:

В Пуровском районе ЯНАО индивидуальный предприниматель не рассчитался с разнорабочим и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Заявитель в течение двух месяцев осуществлял трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом работодатель трудовые отношения с ним не оформил, заработную плату в размере 150 тысяч рублей не выплатил, окончательный расчет не произвел, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

В настоящее время бизнесмен частично погасил задолженность, дальнейшие выплаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, суд обязал должника выплатить рабочему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

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В Пуровском районе ЯНАО индивидуальный предприниматель не рассчитался с разнорабочим и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Заявитель в течение двух месяцев осуществлял трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. При этом работодатель трудовые отношения с ним не оформил, заработную плату в размере 150 тысяч рублей не выплатил, окончательный расчет не произвел, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время бизнесмен частично погасил задолженность, дальнейшие выплаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, суд обязал должника выплатить рабочему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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