21 декабря 2023

Промальпинист назвал возможные причины гибели Деда Мороза в Челябинске

Промальпинист заявил, что Дед Мороз в Челябинске выполнял запрещенную услугу
© Служба новостей «URA.RU»
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Альпинист работал ночью на высоте Фото:

Альпинист в костюме Деда Мороза, который сорвался с 24 этажа на празднике двора в Челябинске, выполнял запрещенную работу. Об этом URA.RU рассказал челябинский промальпинист Руслан Кудабаев, который выполняет аналогичные услуги.

«Альпинист погиб из-за нарушения техники безопасности. Работы в темное время суток запрещены на высоте», — уточнил Кудабаев.

Кудабаев в середине декабря 2023 года стал героем видеоролика, где показал работу Деда Мороза, спускающегося на веревках в окна челябинских квартир. Альпинист рассказал URA.RU, что после падения актера на празднике многие начали спрашивать, все ли с ним в порядке. Кудабаев отметил, что он жив, сейчас со своими сотрудниками работает на сборке городской елки в Троицке и не знает, кто из коллег погиб.

Трагедия произошла вечером 21 декабря на празднике двора одного из домов на улице Лесопарковой, когда дети хором звали Деда Мороза. Альпинист в костюме Деда Мороза, упавший с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка.

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Альпинист в костюме Деда Мороза, который сорвался с 24 этажа на празднике двора в Челябинске, выполнял запрещенную работу. Об этом URA.RU рассказал челябинский промальпинист Руслан Кудабаев, который выполняет аналогичные услуги. «Альпинист погиб из-за нарушения техники безопасности. Работы в темное время суток запрещены на высоте», — уточнил Кудабаев. Кудабаев в середине декабря 2023 года стал героем видеоролика, где показал работу Деда Мороза, спускающегося на веревках в окна челябинских квартир. Альпинист рассказал URA.RU, что после падения актера на празднике многие начали спрашивать, все ли с ним в порядке. Кудабаев отметил, что он жив, сейчас со своими сотрудниками работает на сборке городской елки в Троицке и не знает, кто из коллег погиб. Трагедия произошла вечером 21 декабря на празднике двора одного из домов на улице Лесопарковой, когда дети хором звали Деда Мороза. Альпинист в костюме Деда Мороза, упавший с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка.
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