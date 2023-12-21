Жители города ЯНАО замерзают в квартирах из-за проблем с отоплением

В Надыме коммунальщики не могут решить проблему с отоплением больше 2 месяцев

22 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В жилом доме Надыма в один из стояков отопления не подается тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) пожаловались на проблему с отоплением, которая появилась еще в конце сентября. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что управляющая компания не реагирует на их заявки. «С конца сентября, как запустили отопление по улице Набережная 18 проблема с отоплением, в квартирах на правой стороне дома. На кухне холодно, в зале одна батарея тоже еле теплая. Хотя у соседей по другому стояку в квартире жарко. Заявки принимает управляющая компания с конца сентября постоянно, а толку нет, ничего не меняется. Уже разговаривали с соседями, по нашему стояку, на 4, 5 и 9 этажах батареи не греют толком. Коммунальщики только приходят, якобы сливают каждый день в подвале воду, но это не меняет ситуацию к лучшему. Платим то мы за хорошую подачу тепла, а ни за еле теплые батареи!», — написала Арина Мельникова в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жильцы дома поддержали автора поста и сообщили, как обстоят дела с отоплением в их квартирах. «На данный момент дома ходим в носках. И в ванной змеевик холодный. А платим по полной», — рассказала Валентина Смирнова. «Греемся, чем можем, обогреватель включаю», — поделилась Наталья Валентиновна. «Левая сторона — жара, в морозы закрывал батареи, 6 этаж», — отметил Павел Александрович. Обновлено 15:40: В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что на основании заявки одного из жильцов дома 15 декабря специалисты выполнили все работы по наладке системы отопления дома. «По результатам замеров температура в квартире составила +24 градуса, при температуре наружного воздуха -30 градусов. На текущую дату жалоб от жильцов многоквартирного дома в управляющую организацию не поступало, тепловые узлы дома и система отопления в целом исправны, функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об ошибке застройщиков в планировке строительства нового дома в Лабытнанги (ЯНАО). Жители города пожаловались на холод в своих квартирах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) пожаловались на проблему с отоплением, которая появилась еще в конце сентября. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что управляющая компания не реагирует на их заявки. «С конца сентября, как запустили отопление по улице Набережная 18 проблема с отоплением, в квартирах на правой стороне дома. На кухне холодно, в зале одна батарея тоже еле теплая. Хотя у соседей по другому стояку в квартире жарко. Заявки принимает управляющая компания с конца сентября постоянно, а толку нет, ничего не меняется. Уже разговаривали с соседями, по нашему стояку, на 4, 5 и 9 этажах батареи не греют толком. Коммунальщики только приходят, якобы сливают каждый день в подвале воду, но это не меняет ситуацию к лучшему. Платим то мы за хорошую подачу тепла, а ни за еле теплые батареи!», — написала Арина Мельникова в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жильцы дома поддержали автора поста и сообщили, как обстоят дела с отоплением в их квартирах. «На данный момент дома ходим в носках. И в ванной змеевик холодный. А платим по полной», — рассказала Валентина Смирнова. «Греемся, чем можем, обогреватель включаю», — поделилась Наталья Валентиновна. «Левая сторона — жара, в морозы закрывал батареи, 6 этаж», — отметил Павел Александрович. Обновлено 15:40: В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что на основании заявки одного из жильцов дома 15 декабря специалисты выполнили все работы по наладке системы отопления дома. «По результатам замеров температура в квартире составила +24 градуса, при температуре наружного воздуха -30 градусов. На текущую дату жалоб от жильцов многоквартирного дома в управляющую организацию не поступало, тепловые узлы дома и система отопления в целом исправны, функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об ошибке застройщиков в планировке строительства нового дома в Лабытнанги (ЯНАО). Жители города пожаловались на холод в своих квартирах.