МЧС России отметило наградой сенатора Сергея Муратова
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов получил медаль от МЧС России за помощь в работе с новыми регионами РФ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам политик.
«МЧС России отметило меня ведомственной наградой. Вручили медаль за помощь во взаимодействии с новыми и приграничными регионами», — сказал Муратов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский сенатор Муратов получил новые полномочия, касающиеся приграничных территорий. Политику, занимающему пост зампреда комитета по обороне и безопасности СовФеда, было поручено курировать создание подразделений гражданской обороны в регионах страны.
Сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС России
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