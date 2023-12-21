21 декабря 2023

Курганский сенатор Муратов получил медаль от МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
МЧС России отметило наградой сенатора Сергея Муратова Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов получил медаль от МЧС России за помощь в работе с новыми регионами РФ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам политик.

«МЧС России отметило меня ведомственной наградой. Вручили медаль за помощь во взаимодействии с новыми и приграничными регионами», — сказал Муратов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский сенатор Муратов получил новые полномочия, касающиеся приграничных территорий. Политику, занимающему пост зампреда комитета по обороне и безопасности СовФеда, было поручено курировать создание подразделений гражданской обороны в регионах страны.

Сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС России
Сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС России
Фото:

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов получил медаль от МЧС России за помощь в работе с новыми регионами РФ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам политик. «МЧС России отметило меня ведомственной наградой. Вручили медаль за помощь во взаимодействии с новыми и приграничными регионами», — сказал Муратов. Ранее URA.RU сообщало, что курганский сенатор Муратов получил новые полномочия, касающиеся приграничных территорий. Политику, занимающему пост зампреда комитета по обороне и безопасности СовФеда, было поручено курировать создание подразделений гражданской обороны в регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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