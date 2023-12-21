В Кургане в отставку отправили главврачей двух больниц

В Кургане руководители больниц уходят в отставку

22 декабря 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Несколько курганских главврачей могут уйти в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в отставку отправлены главные врачи в городских больницах. Смена руководства якобы инициирована властями по указанию Кремля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из медицинской сферы. «Готовится смена курганских главврачей. Изменения коснутся недавно приехавших в регион руководителей», — говорят источники. По их данным, увольнения пройдут после указания из Москвы. Среди претендентов на увольнения называют ио главного врача онкодиспансера Валентина Савченко, а также его замов. Есть вопросы к руководителю инфекционной больницы Валентине Никулиной. Дозвониться до руководителей сотрудникам редакции не получилось. В департамент здравоохранения был направлен запрос. Там ответили, что ио руководителей Савченко и Никулина уволились по собственному желанию по семейным обстоятельствам. «Исполнение обязанностей главных врачей возложены на Злоказову У.В., исполняющего обязанности заведующего 1-м инфекционным боксированным (воздушно-капельным) отделением — врач-инфекционист ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница». Чеснокова А.С. — заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. Тогда ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. Через год она стала главным внештатным инфекционистом областного депздрава. Савченко сменил на должности руководителя онкодиспансера многолетнего руководителя Гиви Сепиашвили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в отставку отправлены главные врачи в городских больницах. Смена руководства якобы инициирована властями по указанию Кремля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из медицинской сферы. «Готовится смена курганских главврачей. Изменения коснутся недавно приехавших в регион руководителей», — говорят источники. По их данным, увольнения пройдут после указания из Москвы. Среди претендентов на увольнения называют ио главного врача онкодиспансера Валентина Савченко, а также его замов. Есть вопросы к руководителю инфекционной больницы Валентине Никулиной. Дозвониться до руководителей сотрудникам редакции не получилось. В департамент здравоохранения был направлен запрос. Там ответили, что ио руководителей Савченко и Никулина уволились по собственному желанию по семейным обстоятельствам. «Исполнение обязанностей главных врачей возложены на Злоказову У.В., исполняющего обязанности заведующего 1-м инфекционным боксированным (воздушно-капельным) отделением — врач-инфекционист ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница». Чеснокова А.С. — заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. Тогда ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. Через год она стала главным внештатным инфекционистом областного депздрава. Савченко сменил на должности руководителя онкодиспансера многолетнего руководителя Гиви Сепиашвили.