21 декабря 2023

В Кургане в отставку отправили главврачей двух больниц

В Кургане руководители больниц уходят в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Несколько курганских главврачей могут уйти в отставку Фото:

В Кургане в отставку отправлены главные врачи в городских больницах. Смена руководства якобы инициирована властями по указанию Кремля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из медицинской сферы.

«Готовится смена курганских главврачей. Изменения коснутся недавно приехавших в регион руководителей», — говорят источники. По их данным, увольнения пройдут после указания из Москвы.

Среди претендентов на увольнения называют ио главного врача онкодиспансера Валентина Савченко, а также его замов. Есть вопросы к руководителю инфекционной больницы Валентине Никулиной. Дозвониться до руководителей сотрудникам редакции не получилось. В департамент здравоохранения был направлен запрос. Там ответили, что ио руководителей Савченко и Никулина уволились по собственному желанию по семейным обстоятельствам. «Исполнение обязанностей главных врачей возложены на Злоказову У.В., исполняющего обязанности заведующего 1-м инфекционным боксированным (воздушно-капельным) отделением — врач-инфекционист ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница». Чеснокова А.С. — заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. Тогда ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. Через год она стала главным внештатным инфекционистом областного депздрава. Савченко сменил на должности руководителя онкодиспансера многолетнего руководителя Гиви Сепиашвили.

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В Кургане в отставку отправлены главные врачи в городских больницах. Смена руководства якобы инициирована властями по указанию Кремля. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из медицинской сферы. «Готовится смена курганских главврачей. Изменения коснутся недавно приехавших в регион руководителей», — говорят источники. По их данным, увольнения пройдут после указания из Москвы. Среди претендентов на увольнения называют ио главного врача онкодиспансера Валентина Савченко, а также его замов. Есть вопросы к руководителю инфекционной больницы Валентине Никулиной. Дозвониться до руководителей сотрудникам редакции не получилось. В департамент здравоохранения был направлен запрос. Там ответили, что ио руководителей Савченко и Никулина уволились по собственному желанию по семейным обстоятельствам. «Исполнение обязанностей главных врачей возложены на Злоказову У.В., исполняющего обязанности заведующего 1-м инфекционным боксированным (воздушно-капельным) отделением — врач-инфекционист ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница». Чеснокова А.С. — заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что Никулина возглавила областную инфекционную больницу в мае 2022 года. Тогда ей было 27 лет, а трудовой стаж — четыре года. Через год она стала главным внештатным инфекционистом областного депздрава. Савченко сменил на должности руководителя онкодиспансера многолетнего руководителя Гиви Сепиашвили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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