21 декабря 2023

Власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Когалым и встреча с Аликперовым. Когалым, рукопожатие, лукойл, алекперов вагит, комарова наталья
Власти ХМАО внесли дополнение в соглашение с «Лукойлом» Фото:

Власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме. В распоряжении на сайте властей региона указано, что построить больницу планируют в 2025 году.

«В план мероприятий по реализации отдельных обязательств между правительством ХМАО и ПАО «Лукойл» добавлен объект «Нежилое помещение для детской поликлиники бюджетного учреждения «Когалымская городская больница» в ЖК «Философский камень». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — сообщается в документе.

Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в Когалыме появится ряд спортивных объектов: футбольный манеж, региональный центр спортивной подготовки, жилой комплекс для тренеров и спортсменов. В 2024 году планируют открытие новой музыкальной школы, в 2026-м — музейного комплекса и библиотеки. Через четыре года завершат обустройство сада тропических лесов «Яранга».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. На проектирование планируют потратить более 30 миллионов рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме. В распоряжении на сайте властей региона указано, что построить больницу планируют в 2025 году. «В план мероприятий по реализации отдельных обязательств между правительством ХМАО и ПАО «Лукойл» добавлен объект «Нежилое помещение для детской поликлиники бюджетного учреждения «Когалымская городская больница» в ЖК «Философский камень». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — сообщается в документе. Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в Когалыме появится ряд спортивных объектов: футбольный манеж, региональный центр спортивной подготовки, жилой комплекс для тренеров и спортсменов. В 2024 году планируют открытие новой музыкальной школы, в 2026-м — музейного комплекса и библиотеки. Через четыре года завершат обустройство сада тропических лесов «Яранга». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. На проектирование планируют потратить более 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...