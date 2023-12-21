Власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве больницы

Власти ХМАО внесли дополнение в соглашение с «Лукойлом» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме. В распоряжении на сайте властей региона указано, что построить больницу планируют в 2025 году.

«В план мероприятий по реализации отдельных обязательств между правительством ХМАО и ПАО «Лукойл» добавлен объект «Нежилое помещение для детской поликлиники бюджетного учреждения «Когалымская городская больница» в ЖК «Философский камень». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — сообщается в документе.

Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в Когалыме появится ряд спортивных объектов: футбольный манеж, региональный центр спортивной подготовки, жилой комплекс для тренеров и спортсменов. В 2024 году планируют открытие новой музыкальной школы, в 2026-м — музейного комплекса и библиотеки. Через четыре года завершат обустройство сада тропических лесов «Яранга».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. На проектирование планируют потратить более 30 миллионов рублей.