21 декабря 2023

Депутаты Сургута согласовали мэрии строительство нового логистического центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, контейнерный терминал, контейнерный склад, тлц уральский
Площадь логистического центра превысит 300 тысяч квадратных метров Фото:

Депутаты Сургута согласовали мэрии строительство логистического центра у нового моста через Обь. Информация об этом была озвучена на депутатских слушаниях, передает из городской думы корреспондент URA.RU.

«Мы предлагаем в целях реализации масштабного инвестиционного проекта Сургутский транспортно-логистический комплекс установить функциональную зону. Производственную зону. И разместить в границах данной зоны объект местного значения — Транспортно-логистический комплекс», — сообщил главный архитектор города Алексей Фокеев.

Для реализации проекта необходимо внести изменения в генеральный план города. Депутаты поддержали идею администрации и будут рекомендовать думе голосовать за изменение генплана.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава влиятельного клана, генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков планирует построить логистический центр площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Объект рассчитан на 300 тысяч квадратных метров.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Сургута согласовали мэрии строительство логистического центра у нового моста через Обь. Информация об этом была озвучена на депутатских слушаниях, передает из городской думы корреспондент URA.RU. «Мы предлагаем в целях реализации масштабного инвестиционного проекта Сургутский транспортно-логистический комплекс установить функциональную зону. Производственную зону. И разместить в границах данной зоны объект местного значения — Транспортно-логистический комплекс», — сообщил главный архитектор города Алексей Фокеев. Для реализации проекта необходимо внести изменения в генеральный план города. Депутаты поддержали идею администрации и будут рекомендовать думе голосовать за изменение генплана. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава влиятельного клана, генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков планирует построить логистический центр площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Объект рассчитан на 300 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...