Депутаты Сургута согласовали мэрии строительство нового логистического центра

Площадь логистического центра превысит 300 тысяч квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Сургута согласовали мэрии строительство логистического центра у нового моста через Обь. Информация об этом была озвучена на депутатских слушаниях, передает из городской думы корреспондент URA.RU.

«Мы предлагаем в целях реализации масштабного инвестиционного проекта Сургутский транспортно-логистический комплекс установить функциональную зону. Производственную зону. И разместить в границах данной зоны объект местного значения — Транспортно-логистический комплекс», — сообщил главный архитектор города Алексей Фокеев.

Для реализации проекта необходимо внести изменения в генеральный план города. Депутаты поддержали идею администрации и будут рекомендовать думе голосовать за изменение генплана.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава влиятельного клана, генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков планирует построить логистический центр площадью в 300 тысяч квадратных метров в районе нового моста через Обь. Объект рассчитан на 300 тысяч квадратных метров.