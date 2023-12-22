В Кремле пока не определились, будет ли вновь создана ФМС

Путин готовит поручение по урегулированию работы с мигрантами в России

22 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле пока не определились, будет ли вновь создана ФМС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле пока нет понимания, будет ли возрождена Федеральная миграционная служба. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, готовится перечень поручений главы государства по итогам Прямой линии и пресс-конференции. «Нет, пока нет [понимания, что это будет за орган]. Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня. У Путина сбалансированная позиция по теме мигрантов. Разумеется, действует определенная система. Но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться и по итогам Прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений», — сообщил Песков. Патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы заявил, что ситуация с мигрантами в России ухудшилась, их действия угрожают межрегиональному и межнациональному миру. На итоговой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, которая прошла 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать специальный орган по работе с мигрантами, число которых в России достигло 10 млн человек. До 2016 года эти функции выполняла Федеральная миграционная служба. После их передали в структуру МВД России.

В Кремле пока нет понимания, будет ли возрождена Федеральная миграционная служба. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, готовится перечень поручений главы государства по итогам Прямой линии и пресс-конференции. «Нет, пока нет [понимания, что это будет за орган]. Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня. У Путина сбалансированная позиция по теме мигрантов. Разумеется, действует определенная система. Но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться и по итогам Прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений», — сообщил Песков. Патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы заявил, что ситуация с мигрантами в России ухудшилась, их действия угрожают межрегиональному и межнациональному миру. На итоговой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, которая прошла 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать специальный орган по работе с мигрантами, число которых в России достигло 10 млн человек. До 2016 года эти функции выполняла Федеральная миграционная служба. После их передали в структуру МВД России.