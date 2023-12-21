21 декабря 2023

Тюменский лагерь, в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Девочка погибла в поезде по пути из тюменского лагеря Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, временно закрыли. Об этом рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме. В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — привел слова начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой инфоцентр.

Там отмечают, что в лагерях, продолжающих свою работу, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Все заявленные программы будут также реализованы.

Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящий момент в лагере проводятся проверки.

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Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, временно закрыли. Об этом рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме. В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — привел слова начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой инфоцентр. Там отмечают, что в лагерях, продолжающих свою работу, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Все заявленные программы будут также реализованы. Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящий момент в лагере проводятся проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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