Тюменский лагерь, в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, закрыли

22 декабря 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Девочка погибла в поезде по пути из тюменского лагеря Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, временно закрыли. Об этом рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме. В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — привел слова начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой инфоцентр. Там отмечают, что в лагерях, продолжающих свою работу, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Все заявленные программы будут также реализованы. Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящий момент в лагере проводятся проверки.

Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», в котором отдыхала погибшая в поезде девочка, временно закрыли. Об этом рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме. В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — привел слова начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой инфоцентр. Там отмечают, что в лагерях, продолжающих свою работу, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Все заявленные программы будут также реализованы. Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящий момент в лагере проводятся проверки.