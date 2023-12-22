Появилась запись разговора врачей, отказавших в препарате Мише Бахтину со СМА. Видео

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Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Родители трехлетнего Миши Бахтина со СМА опубликовали запись врачей во время консилиума Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отказавшие в лекарстве трехлетнему Мише Бахтину со спинальной мышечной атрофией врачи назвали себя «хозяевами жизни». Соответствующий видеоролик, якобы с записью разговора медиков во время консилиума 19 декабря URA.RU предоставила мама тяжелобольного ребенка Яна. Сам консилиум прошел в Екатеринбурге на базе ОДКБ.

«Врачи обсуждают, как бы так ответить, чтобы их не упомянули в СМИ, а также называют себя хозяевами на этом празднике жизни. Врачи смеются, видимо, забывая о том, что речь идет о маленьком ребенке. И это представители федеральных центров! Это врачи, которые решают судьбу наших детей! Позор!», — сказала мама мальчика Яна.

По данным Бахтиных, в обсуждении участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова. Реакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.

Миша Бахтин ведет борьбу со СМА с рождения. Чтобы подарить единственному сыну Мише шанс на жизнь, родные открыли сбор на препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать благодаря неравнодушным людям. В итоге мальчик получил укол. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Семья обратилась в свердловский минздрав, но получила отказ в выдаче. Последнее заседание консилиума прошло 19 декабря. Отец мальчика в ходе спора с минздравом несколько раз выходил на пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Отказавшие в лекарстве трехлетнему Мише Бахтину со спинальной мышечной атрофией врачи назвали себя «хозяевами жизни». Соответствующий видеоролик, якобы с записью разговора медиков во время консилиума 19 декабря URA.RU предоставила мама тяжелобольного ребенка Яна. Сам консилиум прошел в Екатеринбурге на базе ОДКБ. «Врачи обсуждают, как бы так ответить, чтобы их не упомянули в СМИ, а также называют себя хозяевами на этом празднике жизни. Врачи смеются, видимо, забывая о том, что речь идет о маленьком ребенке. И это представители федеральных центров! Это врачи, которые решают судьбу наших детей! Позор!», — сказала мама мальчика Яна. По данным Бахтиных, в обсуждении участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова. Реакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил. Миша Бахтин ведет борьбу со СМА с рождения. Чтобы подарить единственному сыну Мише шанс на жизнь, родные открыли сбор на препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать благодаря неравнодушным людям. В итоге мальчик получил укол. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Семья обратилась в свердловский минздрав, но получила отказ в выдаче. Последнее заседание консилиума прошло 19 декабря. Отец мальчика в ходе спора с минздравом несколько раз выходил на пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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