24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил женщину к шести месяцам исправительных работ Фото:

Суд приговорил жительницу ХМАО к исправительным работам за поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда.

«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке суда. Действия женщины были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел летом 2023 года. Во время застолья осужденная начала конфликтовать с погибшим. Мужчина во время ссоры стал ее избивать, она, защищаясь, ударила его ножом и попала в жизненно-важные органы. Югорчанин скончался в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата. Продолжается расследование уголовного дела.

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Суд приговорил жительницу ХМАО к исправительным работам за поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке суда. Действия женщины были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности. Инцидент произошел летом 2023 года. Во время застолья осужденная начала конфликтовать с погибшим. Мужчина во время ссоры стал ее избивать, она, защищаясь, ударила его ножом и попала в жизненно-важные органы. Югорчанин скончался в больнице. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата. Продолжается расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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