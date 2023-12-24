Жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство

Суд приговорил жительницу ХМАО к исправительным работам за поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда.
«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке суда. Действия женщины были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности.
Инцидент произошел летом 2023 года. Во время застолья осужденная начала конфликтовать с погибшим. Мужчина во время ссоры стал ее избивать, она, защищаясь, ударила его ножом и попала в жизненно-важные органы. Югорчанин скончался в больнице.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата. Продолжается расследование уголовного дела.
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