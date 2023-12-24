Жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство

25 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд приговорил женщину к шести месяцам исправительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд приговорил жительницу ХМАО к исправительным работам за поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке суда. Действия женщины были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности. Инцидент произошел летом 2023 года. Во время застолья осужденная начала конфликтовать с погибшим. Мужчина во время ссоры стал ее избивать, она, защищаясь, ударила его ножом и попала в жизненно-важные органы. Югорчанин скончался в больнице. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата. Продолжается расследование уголовного дела.

Суд приговорил жительницу ХМАО к исправительным работам за поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке суда. Действия женщины были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности. Инцидент произошел летом 2023 года. Во время застолья осужденная начала конфликтовать с погибшим. Мужчина во время ссоры стал ее избивать, она, защищаясь, ударила его ножом и попала в жизненно-важные органы. Югорчанин скончался в больнице. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата. Продолжается расследование уголовного дела.