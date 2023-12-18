Суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата

Суд Сургута арестовал мужчину по ходатайству следствия
В Сургуте суд арестовал местного жителя, который обвиняется в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО.
«Обвиняемый 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему удар в область жизненно важных органов», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Мужчина скончался на месте. Инцидент произошел в квартире дома №3 по улице Лермонтова в Сургуте.
Расследование уголовного дела продолжается. Уже допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.
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