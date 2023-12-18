18 декабря 2023

Суд в ХМАО арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Сургута арестовал мужчину по ходатайству следствия Фото:

В Сургуте суд арестовал местного жителя, который обвиняется в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО.

«Обвиняемый 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему удар в область жизненно важных органов», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Мужчина скончался на месте. Инцидент произошел в квартире дома №3 по улице Лермонтова в Сургуте.

Расследование уголовного дела продолжается. Уже допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Сургуте суд арестовал местного жителя, который обвиняется в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО. «Обвиняемый 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему удар в область жизненно важных органов», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Мужчина скончался на месте. Инцидент произошел в квартире дома №3 по улице Лермонтова в Сургуте. Расследование уголовного дела продолжается. Уже допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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