Суд отказал Егору Криду в компенсации миллионов с Mash

Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей за публикацию поста с гонораром артиста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей по иску Егора Крида», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Сама ситуация заключается в том, что telegram-канал выложил пост о получении гонорара Егора Крида за участие в образовательном проекте «Разговоры о важном».
Ранее сообщалось, что Крид хотел получить компенсацию за распространение информации о гонораре за участие в «Разговорах о важном». Канал утверждал, что артист получил за этот проект 4,5 миллиона рублей. Крид потребовал компенсацию за возмещение морального вреда, передает телеканал 360.
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