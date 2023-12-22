Суд отказал Егору Криду в компенсации миллионов с Mash

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Суд отказал Криду в иске на четыре миллиона от Mash Фото:

Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей за публикацию поста с гонораром артиста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей по иску Егора Крида», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Сама ситуация заключается в том, что telegram-канал выложил пост о получении гонорара Егора Крида за участие в образовательном проекте «Разговоры о важном».

Ранее сообщалось, что Крид хотел получить компенсацию за распространение информации о гонораре за участие в «Разговорах о важном». Канал утверждал, что артист получил за этот проект 4,5 миллиона рублей. Крид потребовал компенсацию за возмещение морального вреда, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей за публикацию поста с гонораром артиста. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей по иску Егора Крида», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Сама ситуация заключается в том, что telegram-канал выложил пост о получении гонорара Егора Крида за участие в образовательном проекте «Разговоры о важном». Ранее сообщалось, что Крид хотел получить компенсацию за распространение информации о гонораре за участие в «Разговорах о важном». Канал утверждал, что артист получил за этот проект 4,5 миллиона рублей. Крид потребовал компенсацию за возмещение морального вреда, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...