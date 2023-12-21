Комиссия Госсовета РФ во главе с Артюховым представит стратегию молодежной политики

В России скоро появится новая стратегия развития молодежной политики. Проект документа утвердят на заседании комиссии Госсовета РФ под председательством главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. В нем также будет участвовать глава Росмолодежи Ксения Разуваева, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Москве. Вместе с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой проводит заседание комиссии Госсовета РФ по молодежной политике. Разработка стратегии перед финишной чертой», — сообщает пресс-служба правительства в telegram-канале «Пул 89».
На следующей неделе проект стратегии будет доступен для публичного обсуждения. Ознакомится с документом можно на платформе «Управление».
В ноябре Артюхов и Разуваева провели семинар-совещание в Салехарде. В ходе его работы губернатор поделился лучшими региональными практиками и сообщил о росте зарплат в сфере молодежной политики.
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