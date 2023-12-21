21 декабря 2023

В курганской больнице будут делать более безопасные операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Новое оборудование приобретут для Шадринской ЦРБ Фото:

Для урологического отделения Шадринской ЦРБ (Курганская область) закупят оборудование, которое поможет делать больше малоинвазивных операций (без разрезов — прим. URA.RU). Данная информация размещена на сайте областного депздрава.

«Порядка 12,5 млн рублей направлено на приобретение для урологического отделения Шадринской ЦРБ лазерной хирургической твердотельной системы общего назначения и систему эндоскопической визуализации. Наличие такого оборудования позволит расширить перечень миниинвазивных операций, проводимых на базе Шадринской ЦРБ, и позволит врачам выполнять сложные операции без больших разрезов», — указано в сообщении.

Урологи больницы с нетерпением ждут это оборудование. «Это значительно расширит диапазон наших вмешательств у онкологических и урологических пациентов», — объяснил Дмитрий Поляков, врач-уролог, заведующий урологическим отделением Шадринской ЦРБ. И.о. главврача Шадринской ЦРБ Сергей Никитин добавил, что это оборудование повысит качество медпомощи и улучшит условия работы врачей-урологов.

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Для урологического отделения Шадринской ЦРБ (Курганская область) закупят оборудование, которое поможет делать больше малоинвазивных операций (без разрезов — прим. URA.RU). Данная информация размещена на сайте областного депздрава. «Порядка 12,5 млн рублей направлено на приобретение для урологического отделения Шадринской ЦРБ лазерной хирургической твердотельной системы общего назначения и систему эндоскопической визуализации. Наличие такого оборудования позволит расширить перечень миниинвазивных операций, проводимых на базе Шадринской ЦРБ, и позволит врачам выполнять сложные операции без больших разрезов», — указано в сообщении. Урологи больницы с нетерпением ждут это оборудование. «Это значительно расширит диапазон наших вмешательств у онкологических и урологических пациентов», — объяснил Дмитрий Поляков, врач-уролог, заведующий урологическим отделением Шадринской ЦРБ. И.о. главврача Шадринской ЦРБ Сергей Никитин добавил, что это оборудование повысит качество медпомощи и улучшит условия работы врачей-урологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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