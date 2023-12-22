Блогер Рада Русских купила для музея Екатеринбурга коллекцию картин. Фото

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Аутлет Milano Moda. Екатеринбург, русских рада
Благодаря меценатской поддержке Русских коллекция музея существенно пополнилась Фото:

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая заявила о своем желании баллотироваться в президенты России, приобрела 19 картин из собрания коллекционера Владимира Темкина. Теперь Музей наивного искусства стал обладателем крупнейшей коллекции хорватского искусства в стране.

Все картины, а в общей сложности в экспозиции теперь присутствует 112 предметов, представлены на выставке «Генеральное поступление». Как пояснили URA.RU кураторы, публика сможет ознакомиться с уникальной Хлебинской школой уже в эти выходные. Ее суть заключается в том, что картины выполнены в реверсной технике крестьянскими художниками-самоучками. Большая часть работ рассказывает о быте, нравах, обычаях хорват, все это может вызывать ассоциации с лубком или голландской живописью. Деятели искусств передают яркие цвета в картинах с помощью послойного нанесения масляной краски на обратную сторону стекла.

На выставке будут представлены графика, редкие издания и архивные материалы, посвященные наивному искусству. Особое место отводится произведениям хорватских классиков — Мийо Ковачича, Драгана Гажи, Ивана Лацковича, Камило Вуйчича, Ивана Генералича (его работу использовали в оформлении альбома «Звездопад» группы Гражданская оборона) и многих других.

Выставку можно будет посетить c 23 декабря по 11 февраля. После ее окончания избранные произведения включат в постоянную экспозицию Музея наивного искусства.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая заявила о своем желании баллотироваться в президенты России, приобрела 19 картин из собрания коллекционера Владимира Темкина. Теперь Музей наивного искусства стал обладателем крупнейшей коллекции хорватского искусства в стране. Все картины, а в общей сложности в экспозиции теперь присутствует 112 предметов, представлены на выставке «Генеральное поступление». Как пояснили URA.RU кураторы, публика сможет ознакомиться с уникальной Хлебинской школой уже в эти выходные. Ее суть заключается в том, что картины выполнены в реверсной технике крестьянскими художниками-самоучками. Большая часть работ рассказывает о быте, нравах, обычаях хорват, все это может вызывать ассоциации с лубком или голландской живописью. Деятели искусств передают яркие цвета в картинах с помощью послойного нанесения масляной краски на обратную сторону стекла. На выставке будут представлены графика, редкие издания и архивные материалы, посвященные наивному искусству. Особое место отводится произведениям хорватских классиков — Мийо Ковачича, Драгана Гажи, Ивана Лацковича, Камило Вуйчича, Ивана Генералича (его работу использовали в оформлении альбома «Звездопад» группы Гражданская оборона) и многих других. Выставку можно будет посетить c 23 декабря по 11 февраля. После ее окончания избранные произведения включат в постоянную экспозицию Музея наивного искусства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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