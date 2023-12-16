Блогерша из Екатеринбурга устроила шоу из своей «президентской» кампании. Фото

17 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

За выдвижение Рады Русских в президенты РФ проголосовало 499 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Блогерша из Екатеринбурга Рада Русских решила извлечь максимальную пиар-выгоду из запущенной ею истории с походом в президенты РФ. Она заявила, что ей не хватило одного голоса, чтобы собрание инициативной группы по выдвижению ее на выборы состоялось, и потому, вероятно, будет проводить вторую встречу. Мероприятие в Москве 17 декабря было в формате бесплатного тренинга о том, как «спиральная динамика меняет жизнь». На него пришло 499 человек, сообщила Русских в своем аккаунте в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Мы сегодня должны были собрать 500 подписей. Собрали 499, так что пойдем на второй круг», — написала девушка в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На уточняющий вопрос корреспондента, что значит «второй круг», Русских к моменту публикации не ответила. Ей 39 лет, она визажистка, владелица бьюти-бизнеса и собственного бренда косметики. Русских известна своим увлечением эзотерикой и магией — у нее есть свой центр «волновой диагностики», где продвигается идея «здоровья без медикаментов». О своем решении баллотироваться в президенты РФ Русских объявила 12 декабря. Если она в итоге проведет необходимую по закону встречу на 500 человек, следующим этапом будет сбор подписей. Для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо минимум 300 тысяч (не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе). Выборы намечены на 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил, что идет на новый срок — самовыдвиженцем. Инициативная группа в его поддержку накануне собиралась в столичном концертном зале «Зарядье». Скрин: личная страница Рады Русских в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогерша из Екатеринбурга Рада Русских решила извлечь максимальную пиар-выгоду из запущенной ею истории с походом в президенты РФ. Она заявила, что ей не хватило одного голоса, чтобы собрание инициативной группы по выдвижению ее на выборы состоялось, и потому, вероятно, будет проводить вторую встречу. Мероприятие в Москве 17 декабря было в формате бесплатного тренинга о том, как «спиральная динамика меняет жизнь». На него пришло 499 человек, сообщила Русских в своем аккаунте в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Мы сегодня должны были собрать 500 подписей. Собрали 499, так что пойдем на второй круг», — написала девушка в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). На уточняющий вопрос корреспондента, что значит «второй круг», Русских к моменту публикации не ответила. Ей 39 лет, она визажистка, владелица бьюти-бизнеса и собственного бренда косметики. Русских известна своим увлечением эзотерикой и магией — у нее есть свой центр «волновой диагностики», где продвигается идея «здоровья без медикаментов». О своем решении баллотироваться в президенты РФ Русских объявила 12 декабря. Если она в итоге проведет необходимую по закону встречу на 500 человек, следующим этапом будет сбор подписей. Для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо минимум 300 тысяч (не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе). Выборы намечены на 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил, что идет на новый срок — самовыдвиженцем. Инициативная группа в его поддержку накануне собиралась в столичном концертном зале «Зарядье».