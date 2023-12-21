В ХМАО в ДТП на автодороге Сургут-Нижневартовск погибла пассажирка

22 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в ДТП погибла пассажирка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с ГАЗелью, которая от удара выехала на встречную полосу и влетела в автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась на месте. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале. «Сегодня около 12:00 на 70 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло ДТП. Предварительно, водитель грузового автомобиля Reno не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства ГАЗель, в результате чего совершил с ним столкновение. От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2110», — говорится в сообщении.



В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки скончалась от полученных травм. Водителей ГАЗели и ВАЗ госпитализировали.



Ранее URA.RU сообщало, что на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. Водитель одного из грузовиков, два его пассажира и мужчина, находящийся за рулем газели, получили травмы.

В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с ГАЗелью, которая от удара выехала на встречную полосу и влетела в автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась на месте. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале. «Сегодня около 12:00 на 70 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло ДТП. Предварительно, водитель грузового автомобиля Reno не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства ГАЗель, в результате чего совершил с ним столкновение. От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2110», — говорится в сообщении. В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки скончалась от полученных травм. Водителей ГАЗели и ВАЗ госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало, что на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. Водитель одного из грузовиков, два его пассажира и мужчина, находящийся за рулем газели, получили травмы.