21 декабря 2023

В ХМАО в ДТП на автодороге Сургут-Нижневартовск погибла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск в ДТП погибла пассажирка Фото:

В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с ГАЗелью, которая от удара выехала на встречную полосу и влетела в автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась на месте. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале.

«Сегодня около 12:00 на 70 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло ДТП. Предварительно, водитель грузового автомобиля Reno не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства ГАЗель, в результате чего совершил с ним столкновение. От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2110», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки скончалась от полученных травм. Водителей ГАЗели и ВАЗ госпитализировали.

Ранее URA.RU сообщало, что на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. Водитель одного из грузовиков, два его пассажира и мужчина, находящийся за рулем газели, получили травмы.

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В ХМАО на 70-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск грузовик столкнулся с ГАЗелью, которая от удара выехала на встречную полосу и влетела в автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась на месте. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале. «Сегодня около 12:00 на 70 километре автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Сургутском районе произошло ДТП. Предварительно, водитель грузового автомобиля Reno не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства ГАЗель, в результате чего совершил с ним столкновение. От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2110», — говорится в сообщении. В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки скончалась от полученных травм. Водителей ГАЗели и ВАЗ госпитализировали. Ранее URA.RU сообщало, что на 31-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск столкнулись два грузовика и газель. Водитель одного из грузовиков, два его пассажира и мужчина, находящийся за рулем газели, получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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