Эксперты объяснили, для чего ЕС ужесточил ответственность за обход санкций

ТАСС: ЕС ввел ответственность за обход санкций, чтобы бороться с обменом активов

22 декабря 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Евросоюз согласовал уголовную ответственность за обход санкций 12 декабря Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел уголовную ответственность за обход санкций, чтобы затруднить обмен замороженными российскими активами. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке. «Введение Европейским советом (ЕС) совместно с Европарламентом закона, который вводит уголовную ответственность за пособничество и обход санкций, направлено на то, чтобы затруднить обмен замороженными иностранными активами на средства со счетов типа „С“», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что из-за таких мер инвесторы могут побояться заключать сделки по обмену активами. При этом операции все же будут происходить, но только при участии третьих стран. Такой версией поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также ЦБ и Минфин могут разработать особую технологию обхода ограничений, делится глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, уголовной ответственности не будет, если активы купило лицо, которое не находится под санкциями ЕС. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 207 миллиардов евро. В них вошли ценные бумаги не только государственных органов, но и россиян. Уголовная ответственность за обход санкция была введена 12 декабря, пишет RT. Также недавно Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз ввел уголовную ответственность за обход санкций, чтобы затруднить обмен замороженными российскими активами. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке. «Введение Европейским советом (ЕС) совместно с Европарламентом закона, который вводит уголовную ответственность за пособничество и обход санкций, направлено на то, чтобы затруднить обмен замороженными иностранными активами на средства со счетов типа „С“», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что из-за таких мер инвесторы могут побояться заключать сделки по обмену активами. При этом операции все же будут происходить, но только при участии третьих стран. Такой версией поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также ЦБ и Минфин могут разработать особую технологию обхода ограничений, делится глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, уголовной ответственности не будет, если активы купило лицо, которое не находится под санкциями ЕС. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы на сумму более 207 миллиардов евро. В них вошли ценные бумаги не только государственных органов, но и россиян. Уголовная ответственность за обход санкция была введена 12 декабря, пишет RT. Также недавно Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций, сообщает «Национальная служба новостей».