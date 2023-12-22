Нефтегазовые компании ХМАО выплатят премии сотрудникам после Нового года

Крупные нефтегазовые компании ХМАО собираются выплатить премии сотрудникам после январских праздников. Работники предприятий поделились с агентством, что вознаграждение начислят в 2024 году, когда руководство оценит результаты работы.
«Премию по итогам года на предприятиях „Роснефти“ выдадут после того, как отчитаются все общества компании, пройдет аудит, обычно это бывает ближе к весне. Перед Новым годом поощряющие выплаты могут получить сотрудники, которые достигли успеха в какой-либо сфере деятельности: победители конференций, производственных и спортивных соревнований, конкурсов профмастерства, обладатели госнаград», — рассказал нефтяник из дочернего общества «Роснефти» в ХМАО. Он уточнил, что такие премии за достижения не приурочены к празднику, а выплачиваются на протяжении всего года.
Намерение руководства поощрить сотрудников по итогам года подтвердили в дочерних обществах «Газпрома» в ХМАО. «Работников ежегодно премируют по результатам работы за год, денежное вознаграждение — так называемую 13-ю зарплату — выплачивают после январских праздников. Премии к Новому году на предприятии не предусмотрены», — сообщили в «Газпром переработке».
Работники «Сургутнефтегаза» ожидают годовую премию в январе. «Годовую премию дают в январе в размере 100% от оклада. Ее получают сотрудники, которые отработали на предприятии полный год», — сообщил работник «Сургутнефтегаза». В пресс-службе компании комментировать информацию отказались.
Ранее URA.RU писало, что руководство «Сургутнефтегаза» решило мотивировать сотрудников на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса денежными премиями. Заплатить обещали по пять тысяч рублей.
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