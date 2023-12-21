В Пермском крае осудили финдиректора Соликамского магниевого завода

Суд вынес приговор экс-замдериктору по экономике и финансам Соликамского магниевого завода Вахтангу Джигкаеву. Он признан виновным в растрате пяти миллионов рублей, принадлежащих предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Джигкаев в июне 2022 года, занимая должность финансового директора, заключил фиктивный договор с ООО „Скайпро“. Деньги по договору компании были перечислены, но работы фактически не оказывались. Таким образом, используя служебное положение Джигкаев, совершил растрату пяти миллионов рублей. Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.
Джигкаев должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Ущерб в размере пяти миллионов, который финдиректор причинил предприятию, также будет взыскан с осужденного. Ранее приговор вынесли экс-директору ОАО «СМЗ» Артуру Уртаеву.
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