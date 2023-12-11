В Пермском крае осудили бывшего топ-менеджера Соликамского магниевого завода

Экс-директора ОАО «СМЗ» Артура Уртаева приговорили к четырем годам колонии

11 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Бывший топ-менеджер завода будет обжаловать приговор суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Артура Уртаева. Его обвиняли в попытке хищения 2,5 млрд рублей, а также многомиллионной растрате. За эти преступления сторона гособвинения требовала приговорить Уртаева к восьми годам лишения свободы. «Суд в итоге приговорил Артура Уртаева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу ОАО „СМЗ“. Помимо этого, осужденному после отбывания наказания в течение двух лет и девяти месяцев запрещено занимать должности в государственных и муниципальных коммерческих организациях, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью», — сообщила URA.RU пресс-служба Соликамского городского суда. Адвокат Уртаева Татьяна Осиновских, рассказала корреспонденту агентства, что приговор будет обжалован в Пермском краевом суде. Артура Уртаева, возглавлявшего ОАО «Соликамский магниевый завод» с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск и сбежавшему за границу. Еще одно обвинение касается покушения на хищение 2,5 млрд руб. под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. В ходе расследования Уртаев своей вины не признал. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» занимается производством редкоземельных металлов и является одним из стратегических российских предприятий. В октябре 2022 года завод по требованию Генпрокуратуры РФ перешел под контроль государства в лице Росимущества. Также на предприятии сменилось руководство. В декабре 2023 года контрольный пакет акций ОАО «СМЗ» передали в собственность госкорпорации «Росатом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Артура Уртаева. Его обвиняли в попытке хищения 2,5 млрд рублей, а также многомиллионной растрате. За эти преступления сторона гособвинения требовала приговорить Уртаева к восьми годам лишения свободы. «Суд в итоге приговорил Артура Уртаева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу ОАО „СМЗ“. Помимо этого, осужденному после отбывания наказания в течение двух лет и девяти месяцев запрещено занимать должности в государственных и муниципальных коммерческих организациях, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью», — сообщила URA.RU пресс-служба Соликамского городского суда. Адвокат Уртаева Татьяна Осиновских, рассказала корреспонденту агентства, что приговор будет обжалован в Пермском краевом суде. Артура Уртаева, возглавлявшего ОАО «Соликамский магниевый завод» с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск и сбежавшему за границу. Еще одно обвинение касается покушения на хищение 2,5 млрд руб. под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. В ходе расследования Уртаев своей вины не признал. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» занимается производством редкоземельных металлов и является одним из стратегических российских предприятий. В октябре 2022 года завод по требованию Генпрокуратуры РФ перешел под контроль государства в лице Росимущества. Также на предприятии сменилось руководство. В декабре 2023 года контрольный пакет акций ОАО «СМЗ» передали в собственность госкорпорации «Росатом».