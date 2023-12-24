Мэрия Кургана выставила на приватизацию здание котельной

25 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Кургане продают здание котельной за 2,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выставили на приватизацию здание котельной за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Об условиях приватизации муниципального имущества — здания котельной общей площадью 606,7 квадратных метров, расположенного по улице Промышленная, дом 11, строение 1. <…> Департаменту финансов и имущества администрации города Кургана предоставить арендатору ООО „ДорСтройЭлемент“ преимущественное право на приобретение арендуемого имущества по рыночной стоимости 2 577 500 рублей в рассрочку на пять лет», — говорится в документе. Ранее курганские чиновники приняли решение приватизировать три автобуса марки ЛиАЗ, подаренные властями Москвы. URA.RU писало, что всего в конце 2020 года из столицы в Курган было передано 20 автобусов, однако местные перевозчики взяли в аренду только часть транспорта.

В Кургане выставили на приватизацию здание котельной за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Об условиях приватизации муниципального имущества — здания котельной общей площадью 606,7 квадратных метров, расположенного по улице Промышленная, дом 11, строение 1. <…> Департаменту финансов и имущества администрации города Кургана предоставить арендатору ООО „ДорСтройЭлемент“ преимущественное право на приобретение арендуемого имущества по рыночной стоимости 2 577 500 рублей в рассрочку на пять лет», — говорится в документе. Ранее курганские чиновники приняли решение приватизировать три автобуса марки ЛиАЗ, подаренные властями Москвы. URA.RU писало, что всего в конце 2020 года из столицы в Курган было передано 20 автобусов, однако местные перевозчики взяли в аренду только часть транспорта.