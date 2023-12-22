Ребенка, которого свердловчанка закопала в снегу, подключили к ИВЛ

22 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Девушка родила сына в бане, а потом закопала в сугробе (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Ребенок, которого свердловчанка родила в бане и закопала в снегу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Чудом выживший малыш по-прежнему находится в одной из клиник Нижнего Тагила в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Как говорится, дай бог ему здоровья и выжить всем смертям назло», — сказал Горелых. По его словам, сотрудники ПДН не намерены возвращать ребенка матери. ЧП произошло 20 декабря. Девушка пришла в баню к свекру, родила сына и закопала его в снегу. Малыша спас дедушка с соседом. Следователи возбудили уголовное дело против матери. На допросе девушка свою вину признала. Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.

Ребенок, которого свердловчанка родила в бане и закопала в снегу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Чудом выживший малыш по-прежнему находится в одной из клиник Нижнего Тагила в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Как говорится, дай бог ему здоровья и выжить всем смертям назло», — сказал Горелых. По его словам, сотрудники ПДН не намерены возвращать ребенка матери. ЧП произошло 20 декабря. Девушка пришла в баню к свекру, родила сына и закопала его в снегу. Малыша спас дедушка с соседом. Следователи возбудили уголовное дело против матери. На допросе девушка свою вину признала. Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.