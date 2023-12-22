Губернатор наградит десятки курганцев за помощь бойцам СВО

Награды от губернатора Вадима Шумкова получат 78 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области благодарственными письмами от губернатора Вадима Шумкова наградят 78 активистов, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«По решению губернатора Вадима Шумкова накануне Нового года благодарственными письмами главы региона и денежным поощрением наградят 78 жителей Курганской области, кто по зову сердца, бескорыстно помогает защитникам родины, участвующим в СВО. Самых активных определили по представлению местных администраций и учреждений, которые участвуют в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Шумков, в том числе, планирует наградить жительниц региона, изготавливающих маскировочные надшлемники, пенсионеров, которые плетут для солдат сети, вяжут носки, изготавливают белье и одежду, помогают деньгами. «Ваши добрые дела заслуживают большого уважения и по праву являются примером проявления лучших моральных и нравственных качеств», — отметил губернатор в письме. Накануне глава региона подписал постановление, которое позволило награждать благодарственными письмами активистов, помогающих бойцам СВО и их семьям. Теперь такими письмами смогут награждать и волонтеров.

Шумков регулярно поручает правительству оказывать помощь бойцам СВО и их семьям. Сам он также помогает им. Например, 22 декабря губернатор лично поздравил детей погибшего на спецоперации бойца и вручил им подарки.