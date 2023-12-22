Губернатор ХМАО вручила энергетикам награды

Наталья Комарова поздравила энергетиков с профессиональным праздником и вручила им награды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила местных энергетиков с профессиональным праздником и вручила им награды. Информация об этом опубликована на сайте правительства.

«Звание „Почетного энергетика Министерства энергетики РФ“ присвоено: Александру Александровскому — заместителю начальника отдела релейной защиты автоматики управления релейной защиты автоматики и метрологии АО „Россети Тюмень“, Сургут; Максиму Медведеву — директору АО „Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети “, Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении.



Почетной грамоты Министерства энергетики РФ за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса также удостоен начальник Белоярского района электрических сетей Николай Иванов. А начальнику цеха по обеспечению оперативных переключений режимов энергоснабжения ООО «Сургутские городские электрические сети» Сергею Романько присвоили знак «Заслуженный труженик Югры».



Ранее URA.RU рассказывало, что Наталья Комарова присвоила почетные звания сотрудникам «Славнефть-Мегионнефтегаза» в честь Дня нефтяника. В рамках торжественной церемонии награждения звание «Почетный нефтяник» присвоено Ализаде Адигезалову, Георгию Киосе, Олегу Чулаеву.