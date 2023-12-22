В Раде засомневались в победе Украины над РФ

Депутат Рады Костенко: победа Украины в СВО маловероятна

22 декабря 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Роман Костенко заявил, что победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа Украины маловероятна из-за огромных запасов ресурсов у России. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. «Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Этот [конфликт] может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — приводит издание Times слова Костенко. Он считает, что у Украины нет того оружия, которое изменит ход спецоперации. По его словам, ракеты ATACMS не могут обеспечить прорыв, а истребители F-16 — летательные аппараты 1970-х годов, тогда как у России имеются сотни истребителей новейшего поколения 4++. Ранее в Верховной раде предложили начать масштабную мобилизацию на Украине зимой. Депутат Александр Дубинский объяснил это тем, что у армии страны возникло множество проблем во время контрнаступления. Он добавил, что масштабная мобилизация нужна для реализации плана Киева по изменению линии фронта.

Победа Украины маловероятна из-за огромных запасов ресурсов у России. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. «Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Этот [конфликт] может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — приводит издание Times слова Костенко. Он считает, что у Украины нет того оружия, которое изменит ход спецоперации. По его словам, ракеты ATACMS не могут обеспечить прорыв, а истребители F-16 — летательные аппараты 1970-х годов, тогда как у России имеются сотни истребителей новейшего поколения 4++. Ранее в Верховной раде предложили начать масштабную мобилизацию на Украине зимой. Депутат Александр Дубинский объяснил это тем, что у армии страны возникло множество проблем во время контрнаступления. Он добавил, что масштабная мобилизация нужна для реализации плана Киева по изменению линии фронта.