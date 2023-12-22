В Раде засомневались в победе Украины над РФ

Депутат Рады Костенко: победа Украины в СВО маловероятна
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
Роман Костенко заявил, что победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа Украины маловероятна из-за огромных запасов ресурсов у России. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко.

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Этот [конфликт] может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — приводит издание Times слова Костенко. Он считает, что у Украины нет того оружия, которое изменит ход спецоперации. По его словам, ракеты ATACMS не могут обеспечить прорыв, а истребители F-16 — летательные аппараты 1970-х годов, тогда как у России имеются сотни истребителей новейшего поколения 4++.

Ранее в Верховной раде предложили начать масштабную мобилизацию на Украине зимой. Депутат Александр Дубинский объяснил это тем, что у армии страны возникло множество проблем во время контрнаступления. Он добавил, что масштабная мобилизация нужна для реализации плана Киева по изменению линии фронта.

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Победа Украины маловероятна из-за огромных запасов ресурсов у России. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. «Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Этот [конфликт] может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — приводит издание Times слова Костенко. Он считает, что у Украины нет того оружия, которое изменит ход спецоперации. По его словам, ракеты ATACMS не могут обеспечить прорыв, а истребители F-16 — летательные аппараты 1970-х годов, тогда как у России имеются сотни истребителей новейшего поколения 4++. Ранее в Верховной раде предложили начать масштабную мобилизацию на Украине зимой. Депутат Александр Дубинский объяснил это тем, что у армии страны возникло множество проблем во время контрнаступления. Он добавил, что масштабная мобилизация нужна для реализации плана Киева по изменению линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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