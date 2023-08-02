В Верховной раде предложили начать масштабную мобилизацию на Украине зимой

Депутат Верховной рады Дубинский: всеобщую мобилизацию на Украине стоит начать зимой

02 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Масштабная мобилизация на Украине может начаться зимой, поделился Александр Дубинский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что на Украине стоит провести всеобщую мобилизацию зимой. Это связано с проблемами армии страны во время контрнаступления. «Накопление техники, которое вы видите… Это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации, которая будет зимой», — заявил Александр Дубинский на видео, опубликованном на его youtube-канале. Он отметил, что такие меры нужны для реализации плана Киева по изменению линии фронта. Чтобы добиться ощутимых результатов, властям Украины стоит перейти к всеобщей мобилизации уже этой зимой, считает Дубинский. До этого момента будет продлеваться военное положение. «Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас о том, что победа будет достигнута за 2-3 недели: весной, летом, до конца года», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. В первую очередь он призвал мобилизовать бывшего советник Офиса президента Украины Алексея Арестовича и действующего — Михаила Подоляка. Ранее первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк отметил, что на Украине растет число уклонистов. Это связано с отношением граждан к военной службе. По словам российского президента Владимира Путина, способность к мобилизации у Украины почти исчерпана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что на Украине стоит провести всеобщую мобилизацию зимой. Это связано с проблемами армии страны во время контрнаступления. «Накопление техники, которое вы видите… Это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации, которая будет зимой», — заявил Александр Дубинский на видео, опубликованном на его youtube-канале. Он отметил, что такие меры нужны для реализации плана Киева по изменению линии фронта. Чтобы добиться ощутимых результатов, властям Украины стоит перейти к всеобщей мобилизации уже этой зимой, считает Дубинский. До этого момента будет продлеваться военное положение. «Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас о том, что победа будет достигнута за 2-3 недели: весной, летом, до конца года», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. В первую очередь он призвал мобилизовать бывшего советник Офиса президента Украины Алексея Арестовича и действующего — Михаила Подоляка. Ранее первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк отметил, что на Украине растет число уклонистов. Это связано с отношением граждан к военной службе. По словам российского президента Владимира Путина, способность к мобилизации у Украины почти исчерпана.