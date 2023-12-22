ВС России лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР

23 декабря 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили восемь огневых точек ВСУ, заявил Александр Гордеев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек», — передает слова Гордеева РИА Новости. Он добавил, что украинская армия также потеряла два военных пикапа. Кроме того, до 115 военных ВСУ были ликвидированы или получили ранения, заключил Гордеев.

В результате боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек», — передает слова Гордеева РИА Новости. Он добавил, что украинская армия также потеряла два военных пикапа. Кроме того, до 115 военных ВСУ были ликвидированы или получили ранения, заключил Гордеев.