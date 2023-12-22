ВС России лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР

ВС РФ уничтожили восемь огневых точек ВСУ, заявил Александр Гордеев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек», — передает слова Гордеева РИА Новости. Он добавил, что украинская армия также потеряла два военных пикапа. Кроме того, до 115 военных ВСУ были ликвидированы или получили ранения, заключил Гордеев.
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