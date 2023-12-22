22 декабря 2023

ВС России лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
ВС РФ уничтожили восемь огневых точек ВСУ, заявил Александр Гордеев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек», — передает слова Гордеева РИА Новости. Он добавил, что украинская армия также потеряла два военных пикапа. Кроме того, до 115 военных ВСУ были ликвидированы или получили ранения, заключил Гордеев.

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В результате боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ потеряли восемь долговременных огневых точек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. «Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек», — передает слова Гордеева РИА Новости. Он добавил, что украинская армия также потеряла два военных пикапа. Кроме того, до 115 военных ВСУ были ликвидированы или получили ранения, заключил Гордеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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