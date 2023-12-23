В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Юрист Георгиева выступила за ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники

23 декабря 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Алла Георгиева заявила, что праздничные дни — самые напряженные для полиции, МЧС и медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в России во время новогодних праздников. По ее словам, по статистике в РФ каждое третье преступление совершается лицами в нетрезвом виде. «Праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы», — сказала Алла Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она подчеркнула, что многие умышленные преступления: убийства, поджоги, грабежи и изнасилования, происходят в состоянии алкогольного опьянения. Врач-терапевт Анастасия Курова напомнила изданию, что в России уже есть запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, однако на Новый год подобные ограничения не применяются. Курова уточнила, что подобный запрет помог бы уменьшить смертность от спиртного в новогодние праздники, которая сильно возрастает в этот период. В 2021 году член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя с 15 декабря и до конца новогодних праздников в России. Он отметил, что новогодние праздники, по статистике, «самые кровавые», также среди граждан повышается смертность от отравления поддельным алкоголем.

Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в России во время новогодних праздников. По ее словам, по статистике в РФ каждое третье преступление совершается лицами в нетрезвом виде. «Праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы», — сказала Алла Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она подчеркнула, что многие умышленные преступления: убийства, поджоги, грабежи и изнасилования, происходят в состоянии алкогольного опьянения. Врач-терапевт Анастасия Курова напомнила изданию, что в России уже есть запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, однако на Новый год подобные ограничения не применяются. Курова уточнила, что подобный запрет помог бы уменьшить смертность от спиртного в новогодние праздники, которая сильно возрастает в этот период. В 2021 году член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя с 15 декабря и до конца новогодних праздников в России. Он отметил, что новогодние праздники, по статистике, «самые кровавые», также среди граждан повышается смертность от отравления поддельным алкоголем.