The Hill: весеннее наступление РФ может привести к падению Киева

Силы ВСУ могут иссякнуть перед новым наступлением РФ, пишет The Hill Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина в скором времени ослабнет, а затем столкнется с российским наступлением в следующую весну. В таком сценарии возможно падение украинской столицы Киева. Об этом пишет издание The Hill.

«Украина, скорее всего, увянет перед возобновлением российского наступления следующей весной. На этот раз, возможно, Киев падет», — говорится в материале издания. Там добавили, что проблемы с кадровыми ресурсами в украинской армии стали серьезным беспокойством. Существуют множество причин, почему противники помощи Украине со стороны Республиканской партии не желают направлять еще больше десятков миллиардов долларов на поддержку Киева в борьбе.

В таком случае, президент Украины Владимир Зеленский может быть вынужден бежать или даже погибнуть при защите столицы. Этот сценарий выглядит правдоподобным. Пока не установится настоящая зима, изменения ситуации на фронте, скорее всего, не произойдет, заключил автор.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует, что основной фронт украинских войск рухнет к весне 2024 года, и организованное военное сопротивление со стороны Украины завершится. Балицкий указывает на несколько факторов, которые способствуют этому, включая недостаток вооружения и минимальную подготовку украинских сил. Отступление из Авдеевки , в свою очередь, может привести к прорыву линии обороны ВСУ и потере контроля над большей частью Донбасса, передает Pravda.Ru.