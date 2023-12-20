Балицкий спрогнозировал падение ВСУ через несколько месяцев

Балицкий: организованное сопротивление ВСУ закончится весной

20 декабря 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Основной фронт украинских солдат рухнет к весне 2024 года, спрогнозировал Евгений Балицкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К весне 2024 года ожидается падение основного фронта украинских войск. Именно тогда завершится организованное военное сопротивление с их стороны. С таким прогнозом выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт Вооруженных сил Украины рухнет», — подчеркнул Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, этому поспособствуют несколько факторов. В первую очередь — это недостаток вооружения украинских сил, а также их минимальная подготовка. Также губернатор отметил, что хоть Запад и поставляет вооружение Киеву, но она разнокалиберная. Поэтому ее практически невозможно обслуживать. Кроме того, войска внутри украинской армии также неструктурированны. Еще одна причина — отсутствие флота и авиации у ВСУ, подытожил Балицкий. До этого Балицкий также заявил, что Украина практически не атакует в Запорожской области. По его словам, этому способствует грамотная тактика, которую проводят российские солдаты, а также укрепленная оборона. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что СВО может завершиться следующим летом, передает «Национальная служба новостей».

К весне 2024 года ожидается падение основного фронта украинских войск. Именно тогда завершится организованное военное сопротивление с их стороны. С таким прогнозом выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт Вооруженных сил Украины рухнет», — подчеркнул Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, этому поспособствуют несколько факторов. В первую очередь — это недостаток вооружения украинских сил, а также их минимальная подготовка. Также губернатор отметил, что хоть Запад и поставляет вооружение Киеву, но она разнокалиберная. Поэтому ее практически невозможно обслуживать. Кроме того, войска внутри украинской армии также неструктурированны. Еще одна причина — отсутствие флота и авиации у ВСУ, подытожил Балицкий. До этого Балицкий также заявил, что Украина практически не атакует в Запорожской области. По его словам, этому способствует грамотная тактика, которую проводят российские солдаты, а также укрепленная оборона. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что СВО может завершиться следующим летом, передает «Национальная служба новостей».