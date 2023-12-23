«Газпром» переправляет газ с помощью Украины в Европу

23 декабря 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Украина используется в качестве транзита для переправки российского газа в Европу, заявил Сергей Куприянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Газпром» использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу. Об этом рассказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины», — передает слова Куприянова РИА Новости. Он отметил, что объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составил 40,5 миллиона кубометров на 23 декабря, однако заявка на поставки через ГИС «Сохрановка» была отклонена. ГИС «Суджа», являющаяся крупнейшей в Европе, расположена всего в 300 метрах от российско-украинской границы. Она представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для измерения объема природного газа и его физико-химических характеристик при его транспортировке через границу Россия-Украина по газопроводам. Газоизмерительные станции (ГИС) являются комплексом технического оборудования и систем для непрерывного измерения расхода газа. Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу, которое истекает к концу 2024 года. Об этом объявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Он отметил, что хотелось бы расторгнуть контракт уже сейчас, однако это не возможно из-за интересов партнеров из Европы. Отказ Киева от транзита российского газа может привести к перемещению производства и повышению цен на газ для потребителей в Европе, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Газпром» использует Украину в качестве транзитного пути для доставки газа в Европу. Об этом рассказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины», — передает слова Куприянова РИА Новости. Он отметил, что объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составил 40,5 миллиона кубометров на 23 декабря, однако заявка на поставки через ГИС «Сохрановка» была отклонена. ГИС «Суджа», являющаяся крупнейшей в Европе, расположена всего в 300 метрах от российско-украинской границы. Она представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для измерения объема природного газа и его физико-химических характеристик при его транспортировке через границу Россия-Украина по газопроводам. Газоизмерительные станции (ГИС) являются комплексом технического оборудования и систем для непрерывного измерения расхода газа. Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу, которое истекает к концу 2024 года. Об этом объявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Он отметил, что хотелось бы расторгнуть контракт уже сейчас, однако это не возможно из-за интересов партнеров из Европы. Отказ Киева от транзита российского газа может привести к перемещению производства и повышению цен на газ для потребителей в Европе, передает телеканал 360.