В Госдуме хотят снизить тарифы ЖКУ для части россиян

Депутат Якубовский предложил снизить тарифы ЖКУ для многодетных семей

23 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Накануне новогодних праздников нужно понизить тарифы ЖКУ для части россиян, заявил Александр Якубовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. Соответствующее обращение направил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Предлагаю рассмотреть возможность разработки такой временной и адресной меры поддержки для таких категорий как многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, инвалиды и ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры, как снижение тарифов на услуги ЖКХ в период новогодних выходных, намеченных с 2024 на 2025 год в Российской Федерации», — передает текст обращения Якубовского РИА Новости. Он заявил о необходимости поддержки социально уязвимых групп населения и снижении финансовой нагрузки на семейный бюджет в преддверии новогодних праздников. Власти утвердили предельный рост тарифов на ЖКХ по регионам с 2024 по 2028 годы. Согласно данным доцента Дмитрия Осянина, средний предельный рост составит 9,8—11% в год, что приведет к увеличению коммунальных платежей на 520-580 рублей в месяц.

В Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. Соответствующее обращение направил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Предлагаю рассмотреть возможность разработки такой временной и адресной меры поддержки для таких категорий как многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, инвалиды и ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры, как снижение тарифов на услуги ЖКХ в период новогодних выходных, намеченных с 2024 на 2025 год в Российской Федерации», — передает текст обращения Якубовского РИА Новости. Он заявил о необходимости поддержки социально уязвимых групп населения и снижении финансовой нагрузки на семейный бюджет в преддверии новогодних праздников. Власти утвердили предельный рост тарифов на ЖКХ по регионам с 2024 по 2028 годы. Согласно данным доцента Дмитрия Осянина, средний предельный рост составит 9,8—11% в год, что приведет к увеличению коммунальных платежей на 520-580 рублей в месяц.