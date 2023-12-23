В Госдуме хотят снизить тарифы ЖКУ для части россиян

В Госдуме появилось предложение о снижении тарифов на ЖКУ для определенных категорий российских граждан в период новогодних праздников. Предлагается установить особые льготные тарифы для многодетных семей, семей с ребенком-инвалидом, ветеранов боевых действий и других граждан. Соответствующее обращение направил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Предлагаю рассмотреть возможность разработки такой временной и адресной меры поддержки для таких категорий как многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, инвалиды и ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры, как снижение тарифов на услуги ЖКХ в период новогодних выходных, намеченных с 2024 на 2025 год в Российской Федерации», — передает текст обращения Якубовского РИА Новости. Он заявил о необходимости поддержки социально уязвимых групп населения и снижении финансовой нагрузки на семейный бюджет в преддверии новогодних праздников.
Власти утвердили предельный рост тарифов на ЖКХ по регионам с 2024 по 2028 годы. Согласно данным доцента Дмитрия Осянина, средний предельный рост составит 9,8—11% в год, что приведет к увеличению коммунальных платежей на 520-580 рублей в месяц.
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