В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на улице Пролетарская Стрелка 17-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот» въехала в забор жилого дома и перевернулась. По информации областного Управления ГИБДД, у девушки не было прав, а автомобиль она взяла покататься у родителей.

«В Тобольске на улице Пролетарская стрелка автомобиль „УАЗ Патриот“ въехал в забор жилого дома и опрокинулся. За рулем авто была 17-летняя водитель без прав. Девушка взяла машину у родителей без разрешения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 22 декабря 2023 года. Вместе с водителем в перевернувшемся авто находилась 16-летняя подруга. Оба подростка в результате аварии получили травмы.