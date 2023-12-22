22 декабря 2023

В Тюменской области подросток без прав въехал в забор дома. Фото

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В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на улице Пролетарская Стрелка 17-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот» въехала в забор жилого дома и перевернулась. По информации областного Управления ГИБДД, у девушки не было прав, а автомобиль она взяла покататься у родителей.

«В Тобольске на улице Пролетарская стрелка автомобиль „УАЗ Патриот“ въехал в забор жилого дома и опрокинулся. За рулем авто была 17-летняя водитель без прав. Девушка взяла машину у родителей без разрешения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 22 декабря 2023 года. Вместе с водителем в перевернувшемся авто находилась 16-летняя подруга. Оба подростка в результате аварии получили травмы.

За рулем автомобиля находился 17-летний подросток без прав
За рулем автомобиля находился 17-летний подросток без прав

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В Тобольске (Тюменская область) на улице Пролетарская Стрелка 17-летний водитель на автомобиле «УАЗ Патриот» въехала в забор жилого дома и перевернулась. По информации областного Управления ГИБДД, у девушки не было прав, а автомобиль она взяла покататься у родителей. «В Тобольске на улице Пролетарская стрелка автомобиль „УАЗ Патриот“ въехал в забор жилого дома и опрокинулся. За рулем авто была 17-летняя водитель без прав. Девушка взяла машину у родителей без разрешения», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 22 декабря 2023 года. Вместе с водителем в перевернувшемся авто находилась 16-летняя подруга. Оба подростка в результате аварии получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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