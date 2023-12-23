Эстония готова помочь Украине в мобилизации, предоставив ей информацию о находящихся на ее территории украинцах. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.
«Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в стране украинцев для мобилизации», — передает слова Ляэнеметса ERR. По словам министра, большинство украинцев в Эстонии работают и имеют место жительства.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, которые приобрели фиктивные справки и уехали за границу, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Он отметил, что будет создан реестр таких людей, а также проведены юридические проверки, чтобы выяснить обстоятельства, по которым они покинули страну. Украинские чиновники также выразили свою озабоченность относительно невозвращения домой около пяти миллионов украинцев, которые уехали в страны Запада с началом конфликта с Россией, передает Pravda.Ru.
Эстония готова помочь Украине в мобилизации, предоставив ей информацию о находящихся на ее территории украинцах. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в стране украинцев для мобилизации», — передает слова Ляэнеметса ERR. По словам министра, большинство украинцев в Эстонии работают и имеют место жительства. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, которые приобрели фиктивные справки и уехали за границу, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Он отметил, что будет создан реестр таких людей, а также проведены юридические проверки, чтобы выяснить обстоятельства, по которым они покинули страну. Украинские чиновники также выразили свою озабоченность относительно невозвращения домой около пяти миллионов украинцев, которые уехали в страны Запада с началом конфликта с Россией, передает Pravda.Ru.