Эстония готова сдавать Украине беженцев для мобилизации

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, всу, украинские военные,  stock
Украинские беженцы, находящиеся в Эстонии, могут попасть под мобилизацию Фото:
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Эстония готова помочь Украине в мобилизации, предоставив ей информацию о находящихся на ее территории украинцах. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в стране украинцев для мобилизации», — передает слова Ляэнеметса ERR. По словам министра, большинство украинцев в Эстонии работают и имеют место жительства.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, которые приобрели фиктивные справки и уехали за границу, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Он отметил, что будет создан реестр таких людей, а также проведены юридические проверки, чтобы выяснить обстоятельства, по которым они покинули страну. Украинские чиновники также выразили свою озабоченность относительно невозвращения домой около пяти миллионов украинцев, которые уехали в страны Запада с началом конфликта с Россией, передает Pravda.Ru.

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Эстония готова помочь Украине в мобилизации, предоставив ей информацию о находящихся на ее территории украинцах. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в стране украинцев для мобилизации», — передает слова Ляэнеметса ERR. По словам министра, большинство украинцев в Эстонии работают и имеют место жительства. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, которые приобрели фиктивные справки и уехали за границу, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Он отметил, что будет создан реестр таких людей, а также проведены юридические проверки, чтобы выяснить обстоятельства, по которым они покинули страну. Украинские чиновники также выразили свою озабоченность относительно невозвращения домой около пяти миллионов украинцев, которые уехали в страны Запада с началом конфликта с Россией, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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