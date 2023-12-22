22 декабря 2023

Губернатору ХМАО подарили необычный подарок на Новый год. Видео

Губернатору Комаровой подарили гигантскую карту ХМАО из лоскутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатору Наталье Комаровой подарили гигантскую карту ХМАО из лоскутов
Губернатору Наталье Комаровой подарили гигантскую карту ХМАО из лоскутов Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители молодежного «Движения первых» вручили огромную лоскутную карту региона. Каждый лоскут на ней вышивал отдельный муниципалитет, передает журналист URA.RU, побывавший на губернаторской елке в Ханты-Мансийске.

«Этот проект создавался ребятами-активистами нашего округа совместно с наставниками. Каждый лоскуток — это район нашего округа. Каждый элемент символизирует район, город, поселок. Также все это полотно — символ труда, который создали наши ребята, это часы и эмоции, вложенные в работу. Картина создается из множества штрихов так же, а дружное и сплоченное общество создается из множества людей», — подчеркнули представители движения.

Представители движения поблагодарили губернатора Югры за поддержку. «Мы надеемся, что этот подарок станет для всех символом объединения нашего округа. Мы все разные и уникальные, и мы объединены любовью к нашей малой Родине», — добавили активисты.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова передала школьнику из Макеевки гитару. Она стала подарком к двойному празднику — Новому году и дню рождения, который мальчик отметит 1 января.

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Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители молодежного «Движения первых» вручили огромную лоскутную карту региона. Каждый лоскут на ней вышивал отдельный муниципалитет, передает журналист URA.RU, побывавший на губернаторской елке в Ханты-Мансийске. «Этот проект создавался ребятами-активистами нашего округа совместно с наставниками. Каждый лоскуток — это район нашего округа. Каждый элемент символизирует район, город, поселок. Также все это полотно — символ труда, который создали наши ребята, это часы и эмоции, вложенные в работу. Картина создается из множества штрихов так же, а дружное и сплоченное общество создается из множества людей», — подчеркнули представители движения. Представители движения поблагодарили губернатора Югры за поддержку. «Мы надеемся, что этот подарок станет для всех символом объединения нашего округа. Мы все разные и уникальные, и мы объединены любовью к нашей малой Родине», — добавили активисты. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова передала школьнику из Макеевки гитару. Она стала подарком к двойному празднику — Новому году и дню рождения, который мальчик отметит 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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