Губернатору ХМАО подарили необычный подарок на Новый год. Видео

Губернатору Комаровой подарили гигантскую карту ХМАО из лоскутов

23 декабря 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Губернатору Наталье Комаровой подарили гигантскую карту ХМАО из лоскутов Фото: Елена Антипина @ URA.RU Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители молодежного «Движения первых» вручили огромную лоскутную карту региона. Каждый лоскут на ней вышивал отдельный муниципалитет, передает журналист URA.RU, побывавший на губернаторской елке в Ханты-Мансийске. «Этот проект создавался ребятами-активистами нашего округа совместно с наставниками. Каждый лоскуток — это район нашего округа. Каждый элемент символизирует район, город, поселок. Также все это полотно — символ труда, который создали наши ребята, это часы и эмоции, вложенные в работу. Картина создается из множества штрихов так же, а дружное и сплоченное общество создается из множества людей», — подчеркнули представители движения. Представители движения поблагодарили губернатора Югры за поддержку. «Мы надеемся, что этот подарок станет для всех символом объединения нашего округа. Мы все разные и уникальные, и мы объединены любовью к нашей малой Родине», — добавили активисты. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова передала школьнику из Макеевки гитару. Она стала подарком к двойному празднику — Новому году и дню рождения, который мальчик отметит 1 января.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой представители молодежного «Движения первых» вручили огромную лоскутную карту региона. Каждый лоскут на ней вышивал отдельный муниципалитет, передает журналист URA.RU, побывавший на губернаторской елке в Ханты-Мансийске. «Этот проект создавался ребятами-активистами нашего округа совместно с наставниками. Каждый лоскуток — это район нашего округа. Каждый элемент символизирует район, город, поселок. Также все это полотно — символ труда, который создали наши ребята, это часы и эмоции, вложенные в работу. Картина создается из множества штрихов так же, а дружное и сплоченное общество создается из множества людей», — подчеркнули представители движения. Представители движения поблагодарили губернатора Югры за поддержку. «Мы надеемся, что этот подарок станет для всех символом объединения нашего округа. Мы все разные и уникальные, и мы объединены любовью к нашей малой Родине», — добавили активисты. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова передала школьнику из Макеевки гитару. Она стала подарком к двойному празднику — Новому году и дню рождения, который мальчик отметит 1 января.