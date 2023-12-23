В ЦИК озвучили число претендентов в кандидаты на выборах-2024

Элла Памфилова заявила, что 29 человек намерены выдвигаться как кандидаты в президенты
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция проходит на сайте избирательной комиссии.
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