В ЦИК озвучили число претендентов в кандидаты на выборах-2024

Памфилова: 29 претендентов намерены стать кандидатами в президенты
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова заявила, что 29 человек намерены выдвигаться как кандидаты в президенты Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция проходит на сайте избирательной комиссии.

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Количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция проходит на сайте избирательной комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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