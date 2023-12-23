Политика Выборы В ЦИК озвучили число претендентов в кандидаты на выборах-2024 Памфилова: 29 претендентов намерены стать кандидатами в президенты 23 декабря 2023 в 14:09 Размер текста - 17 + Элла Памфилова заявила, что 29 человек намерены выдвигаться как кандидаты в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция проходит на сайте избирательной комиссии. Количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция проходит на сайте избирательной комиссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям