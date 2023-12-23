Глава «Справедливой России» поддержал одного из кандидатов в президенты РФ

Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на президентских выборах
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Сергей Миронов, интервью. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

России нужен президент, которому доверяет народ. Такими словами поддержал лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов нынешнего главу РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

«Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом — это Путин», — сказал Миронов на съезде партии. Трансляция велась на YouTube-канале «Справедливой России». Он добавил, что вместе с Путиным Россия придет к победе.

Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы.

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России нужен президент, которому доверяет народ. Такими словами поддержал лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов нынешнего главу РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году. «Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом — это Путин», — сказал Миронов на съезде партии. Трансляция велась на YouTube-канале «Справедливой России». Он добавил, что вместе с Путиным Россия придет к победе. Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. Группа избирателей 16 декабря официально заявила о выдвижении президента РФ Владимира Путина на президентские выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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