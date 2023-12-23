Съезд «СР» поддержал кандидата Путина на выборах-2024

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Сергей Миронов сообщил, что решение было принято единогласно Фото:

Фракция «Справедливая Россия — За Правду» выдвинула нынешнего главу РФ Владимира Путина на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов.

«Дорогие товарищи, в выступлениях мы услышали безусловную поддержку в качестве кандидата на пост президента нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. <…> Учитывая, что это консолидированное мнение всей нашей партии, я ставлю на голосование вопрос о поддержке кандидатуры Владимира Путина в качестве кандидата в президенты», — заявил Миронов на XIII Съезде партии «Справедливая Россия — За Правду». Трансляция его выступления идет на youtube-канале фракции. Он отметил, что решение было принято единогласно.

Ранее Миронов поддержал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Он отметил, что РФ нужен глава, которому доверяет народ.

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Фракция «Справедливая Россия — За Правду» выдвинула нынешнего главу РФ Владимира Путина на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. «Дорогие товарищи, в выступлениях мы услышали безусловную поддержку в качестве кандидата на пост президента нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. <…> Учитывая, что это консолидированное мнение всей нашей партии, я ставлю на голосование вопрос о поддержке кандидатуры Владимира Путина в качестве кандидата в президенты», — заявил Миронов на XIII Съезде партии «Справедливая Россия — За Правду». Трансляция его выступления идет на youtube-канале фракции. Он отметил, что решение было принято единогласно. Ранее Миронов поддержал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Он отметил, что РФ нужен глава, которому доверяет народ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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