В Госдуме высказались о лишении Киркорова звания за участие в «голой вечеринке»

Шолохов: лишить Киркорова звания народного артиста РФ может тот, кто его дал

23 декабря 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Киркоров получил это звание непонятно за что, считает Шолохов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста России может только тот, кто его дал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя участие артиста в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По мнению депутата, Киркоров получил звание непонятно за что. «Если говорить не о моем личном мнении, а о [мнении] представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура (забрать звание народного артиста РФ — прим. URA.RU), которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал. <…> Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что», — заявил Шолохов изданию «Лента.ру». В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялось необычное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. Среди заметных участников вечеринки были российская журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие. Общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке. Но, по словам адвокат артиста Александра Добровинского, Киркорова никак не лишить звания народного артиста РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста России может только тот, кто его дал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя участие артиста в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По мнению депутата, Киркоров получил звание непонятно за что. «Если говорить не о моем личном мнении, а о [мнении] представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура (забрать звание народного артиста РФ — прим. URA.RU), которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал. <…> Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что», — заявил Шолохов изданию «Лента.ру». В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялось необычное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. Среди заметных участников вечеринки были российская журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие. Общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке. Но, по словам адвокат артиста Александра Добровинского, Киркорова никак не лишить звания народного артиста РФ.