Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из кабинета президента РФ Владимира Путина. Он показал новогоднюю ель и рассказал, как в этом году ее украсили.
«Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — заявил Зарубин. Видео он опубликовал в cвоем
Журналист показал, как украшена елка. Он отметил, что на ней висят игрушки в виде золотых ложек, героев русских сказок, шары. По его словам, все украшения между собой сочетаются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, передает «Национальная служба новостей». Президент России будет встречать Новый год в кругу близких, передает RT.
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