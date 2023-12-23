Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина. Видео

23 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Павел Зарубин сообщил, что каждый год новогодняя ель украшается по-новому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из кабинета президента РФ Владимира Путина. Он показал новогоднюю ель и рассказал, как в этом году ее украсили. «Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — заявил Зарубин. Видео он опубликовал в cвоем telegram-канале. Журналист показал, как украшена елка. Он отметил, что на ней висят игрушки в виде золотых ложек, героев русских сказок, шары. По его словам, все украшения между собой сочетаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, передает «Национальная служба новостей». Президент России будет встречать Новый год в кругу близких, передает RT.

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из кабинета президента РФ Владимира Путина. Он показал новогоднюю ель и рассказал, как в этом году ее украсили. «Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — заявил Зарубин. Видео он опубликовал в cвоем telegram-канале. Журналист показал, как украшена елка. Он отметил, что на ней висят игрушки в виде золотых ложек, героев русских сказок, шары. По его словам, все украшения между собой сочетаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, передает «Национальная служба новостей». Президент России будет встречать Новый год в кругу близких, передает RT.