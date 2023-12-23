Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина. Видео

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Съемки новогодней программы ОТВ. Екатеринбург, новогодняя елка, елочная игрушка, новогодняя игрушка, российский триколор
Павел Зарубин сообщил, что каждый год новогодняя ель украшается по-новому Фото:

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из кабинета президента РФ Владимира Путина. Он показал новогоднюю ель и рассказал, как в этом году ее украсили.

«Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — заявил Зарубин. Видео он опубликовал в cвоем telegram-канале.

Журналист показал, как украшена елка. Он отметил, что на ней висят игрушки в виде золотых ложек, героев русских сказок, шары. По его словам, все украшения между собой сочетаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, передает «Национальная служба новостей». Президент России будет встречать Новый год в кругу близких, передает RT.

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Журналист Павел Зарубин опубликовал видео из кабинета президента РФ Владимира Путина. Он показал новогоднюю ель и рассказал, как в этом году ее украсили. «Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому», — заявил Зарубин. Видео он опубликовал в cвоем telegram-канале. Журналист показал, как украшена елка. Он отметил, что на ней висят игрушки в виде золотых ложек, героев русских сказок, шары. По его словам, все украшения между собой сочетаются. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом, передает «Национальная служба новостей». Президент России будет встречать Новый год в кругу близких, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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